اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب على قناة العربية

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هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح صرح وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام بالغ قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا من أجل ... تفاصيل أكثر
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