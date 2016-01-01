اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب على قناة العربية

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح صرح وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، أن الحكومة المغربية تتابع باهتمام بالغ قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بفرنسا من أجل ... تفاصيل أكثر