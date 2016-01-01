فيديو مثير وطريف.. شوفو شنو وقع بين مستثمر مغربي ونيجيري على قبل ''موزة'' بحضور الملك

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هذه هي كلفة نقل النزال الأخير للبطل العالمي بدر هاري على القنوات الوطنية
أخبارنا المغربية اشترط منظمو نزال البطل المغربي بدر هاري، يوم عاشر دجنبر في ألمانيا، مبلغ 80 ألف أورو على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للسماح ... تفاصيل أكثر
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