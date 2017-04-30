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كوبل الخميسات في لالة لعروسة : نسرين تعصبات على راجلها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 19 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 30334 |  مشاركة في:

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1 | محمد
برنامج قمة في الرداءة
مقبول مرفوض
15
تقرير كغير لائق 2017/04/30 - 11:16
2 | دايززز
شوهة
برنامج كجامعة لتخريج دفعة من الاساتدة للعمل في المواخير و دور الدعارة..
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/04/30 - 02:01
3 | Ali
C'est nul
Il faut stopper ce genre d'emission nulles, en plus c'est la periode de preparation aux exams finaux Bac etc. Comment voulez vous former une nation epanuie et productive?.
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/04/30 - 02:38
4 |
الوقاحة
حسبنا الله ونعم الوكيل
برنامج الزفت او الوقاحة
كايفسد العلاقة ما بين الأزواج مكايعطيوهم هاديك الجائزة حتا كايبهدلهم قدام لعالم
سيرو تخدم اوديرو الدار بعرق كتافكم او بالعز
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/04/30 - 03:21
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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