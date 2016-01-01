"الكراب" يوزع الماء والبسمة .. لكن المهنة مهددة بالزوال

اخبارنا المغربية : متابعة قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، توقيف الشرطي، هشام الملولي، لمدة شهرين، عن العمل، وعرضه على المجلس التأديبي، بسبب مخالفته للقوانين ... تفاصيل أكثر