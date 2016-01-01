أردوغان يتعهد بمواصلة الحرب على الإرهاب

دان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة، والذي استهدف اليوم السبت حافلة كانت تقل جنوداً قرب جامعة أرجياس بولاية قيصري وسط البلاد.

وتعهد أردوغان، في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول، بمواصلة القتال ضد الإرهاب.

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية التركية سليمان صويلو "إن 55 شخصاً يعالجون في المستشفي بعد اصابتهم جراء التفجير الانتحاري".

وقال صويلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة "إن 12 من الجرحى في الرعاية المركزة وهناك 6 آخرين حالتهم حرجة".

ولم يحدث وزير الداخلية عدد القتلى.

وكانت رئاسة الأركان التركية قد اعلنت في بيان عن مقتل 13 عسكرياً وإصابة 48 آخرين جراء التفجير الانتحاري.

وقال البيان "إن الحافلة كانت تضم عسكريين خرجوا لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في الولاية".

ويأتي التفجير بعد مرور أسبوع على انفجار سيارة مفخخة خارج استاد كرة قدم في إسطنبول، أسفر عن مقتل 44 شخصا، من بينهم 36 من رجال الشرطة.

وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" وهي جماعة متشددة تابعة لجماعة "حزب العمال الكردستاني" مسؤوليتها عن الهجوم.