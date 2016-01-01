الرئيسية | دولية | فيديو وصور تفضح طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو الحدود المغربية

فيديو وصور تفضح طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو الحدود المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فيديو وصور تفضح طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو الحدود المغربية

أخبارنا المغربية : متابعة 

نشر موقع قناة "ميدي 1 تيفي" ، صورا و مقاطع فيديو التقطت من الحدود المغربية الجزائرية، توثق لدور الجيش الجزائري في دفع مجموعات من اللاجئين السوريين نحو الحدود المغربية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد شددت في بلاغ لها على أنه يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء أزمة اللاجئين السوريين على الحدود مع المغرب، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء السوريين لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن المملكة أعربت، يوم 22 أبريل 2017، لسفير الجزائر بالرباط عن القلق البالغ للسلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سوريا، ما بين 17 و19 أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب على مستوى المنطقة الحدودية لمدينة فجيج.

وأكد بلاغ للوزارة أنه تم إطلاع سفير الجزائر بالرباط على شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب، مشيرا أنه نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم.

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات