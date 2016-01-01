فيديو وصور تفضح طرد الجزائر للاجئين سوريين نحو الحدود المغربية

أخبارنا المغربية : متابعة

نشر موقع قناة "ميدي 1 تيفي" ، صورا و مقاطع فيديو التقطت من الحدود المغربية الجزائرية، توثق لدور الجيش الجزائري في دفع مجموعات من اللاجئين السوريين نحو الحدود المغربية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد شددت في بلاغ لها على أنه يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء أزمة اللاجئين السوريين على الحدود مع المغرب، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء السوريين لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن المملكة أعربت، يوم 22 أبريل 2017، لسفير الجزائر بالرباط عن القلق البالغ للسلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سوريا، ما بين 17 و19 أبريل الجاري، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب على مستوى المنطقة الحدودية لمدينة فجيج.

وأكد بلاغ للوزارة أنه تم إطلاع سفير الجزائر بالرباط على شهادات وصور تثبت بما لايدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب، مشيرا أنه نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم.