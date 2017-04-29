ما هو مستقبل علاقة كوبا بالكيان الوهمي بعد تحسنها مع المغرب ؟

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قالت صحيفة "القدس العربي" إن الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا بعث رسائل تطمينية إلى جبهة البوليساريو عقب عودة العلاقات ‏المغربية – الكوبية بعد قطيعة دبلوماسية دامت 37 سنة.‏

واوضحت يومية "غرانما" لسان حال الحزب الشيوعي الكوبي، أن "تطبيع العلاقات بين كوبا والمملكة المغربية، مبادرة تتماشى مع روح إعلان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للسلام، ‏الذي تم اعتماده في المؤتمر الثاني لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في هافانا في ‏كانون الثاني/ يناير من سنة 2014».‏

يشار إلى أن الإعلان المشترك عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شكل صدمة للبوليساريو وداعميها ممن يتبنون الطرح الانفصالي. وأوضحت مواقع مقربة من الجبهة أن المغرب بعد النجاح الذي حققه إفريقيا من خلال العودة للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي عاد ليسجل هدفا في شباك خصومه في أمريكا اللاثينية .

وكانت البوليساريو قد زعمت، في أول رد لها على القرار، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وهافانا هي مسألة عادية ولن تؤثر على علاقات الدولة الكوبية بالبوليساريو.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت، في بلاغ لها، بأن المملكة المغربية أعادت، يوم الجمعة الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.

ووقع سفيرا المغرب وكوبا في الأمم المتحدة، عمر هلال وأنايانسي رودريغيز كاميخو، الجمعة الماضي في نيويورك "اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين "على مستوى السفراء".

وقطعت الرباط العلاقات مع كوبا بعد اعترافها بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" غير المعترف بها التي أعلنتها في 1976 جبهة بوليساريو من جانب واحد وسط نزاع مع السلطات المغربية حول السيادة على الصحراء المغربية.