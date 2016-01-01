الرئيسية | دولية | الإعلام الفرنسي يسخر من "المستشار الوهمي" لماكرون الذي شارك في احتجاجات الحسيمة

الإعلام الفرنسي يسخر من "المستشار الوهمي" لماكرون الذي شارك في احتجاجات الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الإعلام الفرنسي يسخر من "المستشار الوهمي" لماكرون الذي شارك في احتجاجات الحسيمة

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أكدت صحيفة "ميديا بارت " الفرنسية المعلومات التي تداولها نشطاء فايسبوكيون مغاربة بعدما نفت وجود أية علاقة بين الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون، و موسى واعروص الذي يدعي صفة مستشار الرئيس الفرنسي  .

هذا وأظهر البحث الذي قامت به الصحيفة أن ماعروص يشغل مهمة عضو  محلي في حزب “إلى الامام” الذي ينتمي اليه ماكرون، وهو مساعد للنائبة البرلمانية عن الدائرة 11 في منطقة “ايفلين” ضواحي باريس،  وشارك في حملة الانتخابات الفرنسية حيث ظهر في بضعة صور إلى جانب ماكرون، وهي الصور التي اعتمد عليها لادعاء صفة مستشاره الخاص.

هذا واستغل كاتب المقال المناسبة للسخرية من واعروص ، حيث قال : "نود ان نعرف ما اذا كان التقاط صور مع الرئيس يعني أنك مستشاره".

 

مجموع المشاهدات: 681 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات