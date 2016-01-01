الإعلام الفرنسي يسخر من "المستشار الوهمي" لماكرون الذي شارك في احتجاجات الحسيمة

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أكدت صحيفة "ميديا بارت " الفرنسية المعلومات التي تداولها نشطاء فايسبوكيون مغاربة بعدما نفت وجود أية علاقة بين الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون، و موسى واعروص الذي يدعي صفة مستشار الرئيس الفرنسي .

هذا وأظهر البحث الذي قامت به الصحيفة أن ماعروص يشغل مهمة عضو محلي في حزب “إلى الامام” الذي ينتمي اليه ماكرون، وهو مساعد للنائبة البرلمانية عن الدائرة 11 في منطقة “ايفلين” ضواحي باريس، وشارك في حملة الانتخابات الفرنسية حيث ظهر في بضعة صور إلى جانب ماكرون، وهي الصور التي اعتمد عليها لادعاء صفة مستشاره الخاص.

هذا واستغل كاتب المقال المناسبة للسخرية من واعروص ، حيث قال : "نود ان نعرف ما اذا كان التقاط صور مع الرئيس يعني أنك مستشاره".