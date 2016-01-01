هوس الانتخابات .... وفساد الانتهازيين

الشيء الذي ينذرمداه بات الكل يجمع على أن تردي وتدهور العمل السياسي في المغرب قد وصلاستخدام السلطة لأهداف غير مشروعة ، ليستمر مسلسل اللعبة السياسية و ،سياسي خطير باحتضار.من أجل تحقيق مكاسب شخصية محضةتتراوح بين السر والعلانية

عدواً للإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، السياسي فسادالويعد هوس الانتخابات ومستندين في ذلك على أن ،يحاول بعضهم تعطيل المسار الدستوري الديموقراطي بحجج واهية حيث وتشيع الفوضى فيه. طاقاته وتستنزف مصادره ،بعض المطالب الشعبية من شأنها تكدر المجتمع وتهدر كما أنه يتعمد وضع الثروات القومية التي هي ملك للوطن وأبنائه في كلتا يديه متحكماً فيها بصورة .سرية

وهذا التعطيل للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يفرضه الفساد السياسي ورموزه يتسبب في حدوث من تضخم لرؤوس الأموال ، وعجز في الميزانية العامة للدولة ، وانهيار كوارث اقتصادية واجتماعية ،الطبقة المتوسطة بأكملها ، علاوة على ذلك الضرائب التي تثقل كاهل المواطن الذي لم يعد عادياً أو .بسيطاً في التفكير والتدبير

ء لحقوق الشعب المشروعة إلى إجرائها إلا أنه يأبى الإصغا المخزنورغم عمليات التجميل التي يسعى كالحرية وتحقيق العدالة وتوفير أمن المواطن ، والحياة الكريمة ، وتوفير فرص العمل ، والمشاركة غير التمييزية في الحياة السياسية ، والتعبير عن الرأي عبر الوسائط الإعلامية الممكنة والمتاحة، وتوفير ضافة إلى دعم المستشفيات ومراكز العلاج والدواء بالإ ، المسكن المناسب لأصحاب الدخول البسيطة. لمحدودي الدخل

يوجد أبناء بعض المغاربة في السجون بسبب سرقة بسيطة، لكن من نهبوا المال العام من بعض المنتخبون هم أحرار وإذا ما تحركت الدولة تعتمد على سياسة التوقيف كأقصى عقاب أم السجون فقد بعض المنتخبون يعبثوا في الأرض فسادا، ويرفضون احتجاجات و ، البسيط بنيت فقط لشعب المغربيالشارع، ويقولون أنهم يضبطون النفس نزولا عند رغبات جهات عليا. أليس الشعب هو أكبر مكون في !!! وهل يحق لجهات العليا دعم المفسدين .الديمقراطيةمفهوم الدولة الحديثة

. في حين وجب اعلام الموجه تجنب حتى الحديث عنهيحاول بعض الإوالسؤال الجوهري والحقيقة التي .اهعلى الجميع التحلي بروح الشجاعة وطرح

لماذ المغاربة لا يريدون التسجيل في اللوائح الإنتخابية،

المغاربة لتسجيل. وأن العملية إقناعهنا يتضح أن أغلب الأحزاب في المغرب فقدوا مصداقيتهم في وسياسة الإثراء السريع الذي تتولد من صناديق المنتخبونقد تأثرت سلبا بسبب فساد بعض الانتخابية.حيث يدخل المنتخب موظف ويصبح رجل أعمال في ظرف وجيز بل البعض منهم يضاهي الاقتراع.أغنياء المغرب