سعد لمجرد، عبد الفتاح القريني و اسماعيل المبارك في حفل العيد الوطني للسعودية

دبي- حسام لبش

كشف الفنان اسماعيل مبارك عن ألبومه الجديد طارحا موعد إصداره ليكون نهاية العام الحالي وكاشفا في الوقت نفسه عن عدة أغنيات في الألبوم سيتم تصويرها بطريقة الكليب دون أن يسميها.

جاء ذلك في لقاء أجراه اسماعيل بضيافة الإعلامي خالد غنايم في برنامج ألو خالد على إذاعة ميكس اف ام غنّى فيه مبارك أجمل أغنياته بإحساس عال أمتع الحاضرين.

وكشف أيضا عن أنه وقبل يومين أحيا حفلا خاصا بمناسبة العيد الوطني للسعودية في " الإمارات مول" برفقة سعد لمجرد وعبد الفتاح القريني.

كما وتحدث اسماعيل عن أغنيته الأخيرة التي أطلقها قبل عشرة أيام والتي حملت عنوان " قد كان لك" والتي أداها باللغة العربية الفصحى لأول مرة، معبرا عن سعادته للجماهيرية التي حصدتها من خلال نصف مليون مشاهدة على يوتيوب.

وفي شأن آخر، أكد اسماعيل مبارك أنه شغوف بمتابعة كرة القدم كاشفا عن ولعه بالدوري الإسباني وتشجيعه المطلق لنادي برشلونة.