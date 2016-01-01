نعمان لحلو يرد على استفزاز مصر للمغرب بهذا القرار

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

بعد استقبال الجمهورية العربية المصرية لوفد عن "البوليساريو" بمناسبة احتفالات بلد الفراعنة بمرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان المصري، وما خلف من ردود فعل قوية داخل المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، أعلن الفنان المغربي، نعمان لحلو إلغاء زيارته التي مانت مقررة لمصر يوم ثاني نونبر المقبل، معتذرا لكل أصدقائه الذين كانوا ينتظرون زيارته وكذا القنوات التلفزيونية التي برمجت لقاءات مع الفنان المغربي.

نعمان لحلو وفي تدوينة له عبر حسابه بـ"الفايسبوك"، كشف عن تقديمه لاعتذار لجامعة حلوان التي كان مقررا أن يلقي فيها محاضرة عن الموسيقى المغربية.

وجاء اعتذار نعمان لحلو عن زيارة مصر ردا على استقبال رئيس مجلس النواب المصري لوفد عن جبهة البوليساريو الانفصالية، مطالبا كل الفنانين المغاربة المقيمين بمصر أن يردوا على هذه الإساءة ولو بتنديد، ليعرف المصريون حجم الإساءة التي وجهوها للشعب المغربي.