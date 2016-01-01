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بالصور : لحظة اعتقال لمجرد بباريس و تفاصيل حول الفندق الذي كان يقيم فيه

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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بالصور : لحظة اعتقال لمجرد بباريس و تفاصيل حول الفندق الذي كان يقيم فيه بالصور : لحظة اعتقال لمجرد بباريس و تفاصيل حول الفندق الذي كان يقيم فيه

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

تداولت صفحات فايسبوكية صورة من لحظة اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد من طرف الشرطة الفرنسية بالعاصمة باريس بعدما وجهت إليه تهم تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب باستعمال العنف.

و قامت فتاة بتقديم شكاية إلى الأمن تقول فيها أنها تعرفت على لمجرد في ملهى ليلي بباريس حيث اصطحبها معه إلى غرفته بالفندق ليحتجزها ويغتصبها بالقوة فيما بعد حسب ادعائها.

وكان لمجرد يقيم  إلى حدود صباح أمس الاربعاء ، في فندق الماريوت ( 5 نجوم) في شارع الشانزي ليزي الباريسي الشهير ، حيث فوجئ برجال الشرطة يعتقلونه و يقتادونه الى المخفر بتهمة الاعتداء الجنسي.

"الماريوت" الذي يوجد غير بعيد عن معلمة "برج إفل" يعتبر من الفنادق الشهيرة بباريس، و يقدم غرفا منفردة و مزدوجة بحوالي 400 أورو لليلة الوحدة .

 
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