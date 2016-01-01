آمال سعد لمجرد في إفراج قريب تخيب مجددا وهذا ما جرى

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أفادت مصادر مقربة محيط الفنان المغربي سعد لمجرد أن عائلته تلقت خبرا غير سار اليوم بعدما أكد لها فريق الدفاع أن الفتاة التي اتهمته رفضت بشكل قاطع برمجة أي جلسة مواجهة بينهما قبل انتهاء مدة الشهادة الطبية التي قدمتها.

وأضافت مصادرنا أن المعطيات الحالية تجعل لمجرد مضطرا للمكوث 6 أسابيع أخرى بسجنه الباريسي إلى حين استكمال 3 أشهر المحددة في شهادة الفتاة الفرنسية.

هذا قال ذات المصدر أن تنازل الفتاة الأمريكية التي اتهمته باغتصابها قبل 6 سنوات بنيويورك لن يكون كافيا لإقناع القضاء الفرنسي بمنح السراح المؤقت لسعد لمجرد.