مفاجأة...بطل "المقالب" رامز جلال يقرر اعتزال الكاميرا الخفية

بعد الحملة الإعلامية الموسعة لرفض "برامج المقالب" واتهامها بالإتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات، أكد مصدر مقرب من الفنان رامز جلال عزمه "اعتزال تقديم برامج المقالب" بداية من العام 2018، نافياً كل ما تردد عن توقف تصوير برنامج العام الحالي أو التراجع عن عرضه، مشيراً لوجود تعاقدات بالملايين لا يمكن التراجع عن الوفاء بها خاصة وأن البرنامج تم تسجيل أغلب حلقاته بالفعل.

رامز بحسب المصدر كان يفكر بالفعل في عدم تقديم موسم جديد من برنامجه الشهير منذ انتهاء تصوير برنامج العام الماضي "رامز بيلعب بالنار" ولكن احتلال البرنامج لقائمة الأعلى مشاهدة والأكثر حصداً للإعلانات في موسم رمضان 2016، شجعه ودفع الشركة المنتجة للتخطيط لتقديم موسم واحد فقط، ولكن الأزمة المثارة حالياً وتوجيه اتهامات شخصية لرامز جلال بإهانة زملائه من نجوم الفن دفعته لاتخاذ قرار نهائي باعتزال هذه النوعية من البرامج والتفرغ لمستقبله كممثل كوميدي.