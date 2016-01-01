فرانسوا هولاند يوشح المغربية سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس

وشح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ،السيدة سعاد الرحموني الطيب ،وهي فرنسية من اصل مغربي ، مديرة اذاعة مونتي كارلو الدولية بالميدالية الوطنية من درجة فارس وذلك خلال حفل نظم مؤخرا .



واكد فرانسوا هولاند في كلمة بالمناسبة ان السيدة الرحموني افلحت خلال قيادتها لهذه الوسيلة الاعلامية في بث روح التجديد كما انطلقت ضمن مسار للتطوير الرقمي من اجل التواصل مع كافة المستمعين المحتملين.



و اشاد الرئيس الفرنسي بالتزام سعاد الطيب غداة الاعتداءات التي استهدفت اسبوعية (شارلي إيبدو) ، مذكرا بأن طواقم اذاعة مونتي كارلو الدولية ساهموا في احياء اسبوع وسائل الاعلام بالمدارس.



وقال الرئيس الفرنسي مخاطبا مديرة اذاعة مونتي كارلو الدولية " سعاد الطيب انت فرنسية من اصل مغربي ، ولاشك انك فخورة بهذا الانتماء المزدوج ، وهذه الجنسية المزدوجة، وهو ما يمكنك من اسداء خدمة كبيرة لفرنسا من خلال ما تضطلعين به من دور على رأس هذه الاذاعة".