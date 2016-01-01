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بالصورة ...ضجة فايسبوكية بسبب "قبلة ساخنة" من كوثر براني لزوجها

بواسطة أخبارنا المغربية 34 دقيقة مضت
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بالصورة ...ضجة فايسبوكية بسبب "قبلة ساخنة" من كوثر براني لزوجها

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أقدمت شقيقة الفنانة المغربية الصاعدة كوثر براني على نشر صورة حميمية لأختها رفقة زوجها هاني خطاب في خطوة أثارت الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مجموعة من المعلقين اعتبروا نشر صورة كوثر وهي تقبل زوجها بشكل ساخن أمرا متعمدا يهدف إلى خلق "البوز" ولو بهذه الصورة  "الحميمية" و "الفاضحة".

هذا وانهالت التعليقات على الصورة فور نشرها وتداولها حيث كانت معظمها منتقدة وغير متقبلة للأمر.

 

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