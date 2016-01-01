وجدة.. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية تحتفي بالحاصلين على منحة الاستحقاق

نظمت الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، اليوم الأربعاء بوجدة، حفلا على شرف أبناء نساء ورجال التعليم الحاصلين على منحة الاستحقاق، فوج 2016.



واستفاد من هذه المنحة، التي تتوخى تحفيز التميز الدراسي داخل منظومة التربية والتكوين، 27 طالبا وطالبة من أبناء المنخرطين بالمؤسسة الناجحين بتفوق في امتحانات الباكلوريا بمؤسسات تعليمية بمدن جهة الشرق.



وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية محمد ديب، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الأكاديمية تسعى إلى تعميق ثقافة التميز وتشجيع التفوق الدراسي في أفق تحقيق استثمار أمثل للطاقات الخلاقة بالمؤسسات التعليمية، لافتا إلى أنه من شأن هذه المنحة أن تساهم في تكريس ثقافة الاعتراف، لا سيما بالمجهودات التي يبذلها المتعلمون في التحصيل والدراسة.



وأضاف أن هذا الاحتفاء بالتلاميذ المتميزين بجهة الشرق جاء في سياق خاص تحكمه عدد من المعطيات، منها الشروع في الإجراءات الإصلاحية لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، واعتماد الأكاديمية على منطق للتدبير الإداري والتربوي وفق مبادئ الحكامة، والاشتغال وفق مبادئ التدبير التشاركي والتدبير بالنتائج.



وأشار المسؤول الجهوي، في هذا الصدد، إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق تقضي بإحداث 35 مدرسة جماعاتية وتمكين الجهة من مركبات رياضية بالثانويات الإعدادية والتأهيلية.



من جهته، قال حسن كوجيل، المسؤول الجهوي بالوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، إن المؤسسة تلقت، على الصعيد الوطني، ألفين و670 طلب منحة من جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تمت من طرف لجنة مكونة من متخصصين أكاديميين وجامعيين وبالاعتماد على النقاط المحصل عليها ومدى استجابة الطلبات للمعايير الخاصة بكل شعبة دراسية وأكاديمية جهوية.



وأوضح، في هذا الصدد، أن النتائج أفرزت استفادة 511 تلميذا وتلميذة، على الصعيد الوطني.



يذكر أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تمنح كل عام منحة الاستحقاق لأبناء المنخرطين الناجحين بتفوق في امتحانات الباكلوريا والراغبين في استكمال دراستهم العليا بالمغرب.



ومنذ إنشائها سنة 2003، استفاد من هذه المنح 5 آلاف و507 تلاميذ بقيمة مالية بلغت 180 مليون درهم.