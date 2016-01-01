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مندوبية وزارة الصحة بالحوز تتخذ مجموعة من التدابير لوقاية الساكنة من آثار موجة البرد القارس

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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اتخذت مندوبية وزارة الصحة بالحوز مجموعة من التدابير تروم وقاية الساكنة من آثار موجة البرد القارس، وتقديم العلاجات الطبية الملائمة بشكل استعجالي وفعال، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ببعض مناطق المملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة أن هذه التدابير، التي اتخذت إثر اجتماع لجنة اليقظة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم، تهم تعبئة مهنيي الصحة بالمراكز الصحية والمستوصفات والمستشفى الإقليمي بتحناوت، مع إحداث ديمومة العلاجات بمجموعة من المراكز الصحية ودور الولادة وتزويدها بالأدوية الكافية، إضافة إلى تسطير وتنفيذ برنامج تنقل الوحدات الطبية المتنقلة إلى الدواوير المهددة بالتساقطات الثلجية و الفيضانات.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا جرد وتتبع الحالة الصحية لحوالي 252 سيدة حامل، يمكن أن يضعن حملهن خلال هذه الفترات الحرجة، اللواتي سيتم استقدامهن إلى دور الأمومة المنتشرة عبر تراب الإقليم، بتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك قبل حلول المخاض بغية ضمان عملية توليد سليمة، و تمتيعهن ومواليدهن بعناية طبية جيدة.

وحسب المصدر ذاته، شهدت المندوبية الإقليمية للصحة بالحوز مؤخرا، عملية تسليم معدات بيوطبية حديثة و أدوية أشرف على تسليمها مدير مديرية التجهيزات و الصيانة بوزارة الصحة، بحضور عامل إقليم الحوز.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التجهيزات البيوطبية، التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، و كذا الأدوية التي تبلغ قيمتها حوالي 800 ألف درهم، وفرتها وزارة الصحة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الشأن، وتستهدف بالخصوص دور الولادة، والمؤسسات الصحية المتواجدة بالجماعات الترابية ال 17 الأكثر تأثرا بموجة البرد الحالية.

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