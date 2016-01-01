وفد من وكلاء أسفار بمنطقة شنغهاي بالصين يكتشف المؤهلات السياحية لمدينة مراكش

قام وفد يضم وكلاء أسفار بمنطقة شنغهاي بالصين وفاعلين سياحيين، هذا الأسبوع، بزيارة لمدينة مراكش، وذلك للاطلاع على المؤهلات السياحية التي تزخر بها المدينة.



وشكلت هذه الزيارة، المقامة بمبادرة من المكتب الوطني المغربي للسياحة، فرصة للوفد الصيني لاكتشاف أهم المعالم السياحية بالمدينة الحمراء منها، بالأساس، ساحة جامع الفنا، ومطار مراكش المنارة الدولي وحي الملاح بالمدينة العتيقة.



وتوجت هذه الزيارة بعقد ورشة عمل التقى خلالها وكلاء الأسفار الصينيين بالفاعلين بالقطاع السياحي بمدينة مراكش.



وحسب مسؤولي المركز الجهوي للسياحة بمراكش فقد بدأت الأنشطة المنجزة من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة على مستوى السوق الصيني، تعطي نتائج جد مشجعة، حيث أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب انتقل من 12 ألف سنة 2015 إلى 35 ألف سنة 2016 ضمنهم 80 في المائة اختاروا زيارة مراكش.



ويبقى الهدف المنشود الوصول إلى 100 ألف سائح في أفق 2018. ومن شأن إلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقدوم شركات طيران جديدة تؤمن الربط بين المغرب وستة مدن صينية كبرى مرورا بالدوحة وأبو ظبي، أن يسهم في هذه الدينامية.



وتصنف مدينة مراكش كأول وجهة سياحية مغربية مفضلة لدى السياح الصينيين.



يذكر أن الوجهة السياحية للمغرب أحرزت جائزة "أفضل وجهة سياحية لسنة 2016" والتي منحت للمكتب الوطني المغربي للسياحة بمناسبة الدورة السادسة لمنتدى "غلوبل تايمز" الذي أقيم ببكين في الثامن من الشهر الجاري.