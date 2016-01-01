توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد 23 يوليوز

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن يكون الجو حارا شيئا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس وداخل سوس.



كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل



وخلال الزوال والمساء، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وبالسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب العليا الشرقية قد نعطي قطرات مطرية محليا رعدية.



وستكون الأجواء مستقرة مع سماء غائمة شرق الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.



ويرتقب أن تهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بجنوب شرق البلاد والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي أو الغربي عموما بباقي المناطق الأخرى.



وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبالسفوح الجنوبية الشرقية وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.



وستتأرجح درجات الحراة خلال النهار ما بين 40 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و41 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وسهول تادلة وتانسيفت والرحامنة وداخل سوس والشياظمة وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و35 درجة بالسايس والريف والغرب والشاوية وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.



وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وسيدي إفني وهائجا بباقي السواحل.