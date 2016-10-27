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قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق

بواسطة أخبارنا المغربية 15 ساعات 35 دقيقة مضت
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قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق قرار جديد للحكومة يقضي على أحلام كثير من المغاربة في امتلاك سكن لائق

أخبارنا المغربية :

في ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة سيكون على المغاربة الحالمين بامتلاك سكن جديد بداية من يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف الأول من نونبر، أداء مبالغ مالية إضافية بعد الزيادات التي أقرتها حكومة عبد الإله بن كيران المنتهية ولايتها على مرسوم التحفيظ العقاري للعقارات.

و أوضحت يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم ، أن حالة استنفار غير مسبوقة أعلنت بداية من أول أمس الأربعاء، في مختلف المحافظات العقارية من أجل الاستجابة لطلبات التحفيظ الكبيرة التي وضعها الموثقون نزولا عند رغبة زبنائهم بتسجيل وتحفيظ عقاراتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التطبيق بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم بموجب المرسوم الجديد الزيادة في قيمة وُجَيْبات التفويت والتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة.

كما ستتم الزيادة في قيمة وُجَيْبة مطابقة التصميم العقاري مع الإحداثات اللاحقة من 0.5 في المائة إلى 1 في المائة، والزيادة في قيمة وجيبة تقييد الإراثة من 75 درهما إلى 100 درهم.

وقام المرسوم الجديد، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي وتم تأجيله إلى الأول من نونبر المقبل كذلك، بإقرار زيادة في وُجَيْبة التقييدات الاحتياطية من 150 درهما إلى 500 درهم، والزيادة في قيمة وُجَيْبة استئناف عملية تحديد العقار من 450 و600 درهم إلى 500 و1000 درهم، والزيادة في قيمة وجيبة الاطلاع على الوثائق والبحث من 15 درهما إلى 50 درهما.

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1 | علوي
تشفارت
صافي بدأت تشفارت في المغرب الشفار
مقبول مرفوض
17
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 08:26
2 | moh
Très content de recevoir cette nouvelle : augmentation des frais immobilier car notre caisse est vide , , donc , il faut augmenter autres choses aussi pour tenir l'équilibre .
مقبول مرفوض
-8
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 09:08
3 | مرحب
نستحق أكثر لكن لا ضمانة
يوما بعد يوم يتأكد لدي أن المغاربة أغبى الشعوب ، الزيادة تلو الزيادة و كاننا الدولة الاولى من حيث الدخل الفردي ، و الله بت أخشى أن يكون هذا الهدوء ملغوما .
مقبول مرفوض
24
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 09:55
4 | العلالي عبدو
بنك الوثائق
لمادا الزيادات بدون فائدة
لان المحافظة العقارية لا تقوم بأي شيئ ولا اي مجهود لانها مجرد بنك للوثائق لا أقل ولا أكثر
مقبول مرفوض
10
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 11:23
5 |
الضغط يولد الانفجار.
سترون ماذا سيقع في المغرب الحبيب.
مقبول مرفوض
10
تقرير كغير لائق 2016/10/27 - 11:29
6 | ساخط
ما نايضش ما نايضش
ملامح الأزمة المالية وانعكاسها على المواطن أصبح ينتشر في كل القطاعات. بعدها سيعم الكساد قطاع العمران وسينهار الاقتصاد بانهيار سوق الشغل كما وقع بأممريكا وإسبانيا واليونان. شيء لن تتحمله القدرة الشرائية للمواطن ولا رجال الأعمال في الميدان بعد الإفلاس المرتقب.
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:04
7 | المعفل
دار غفلون
مرحبا ببن نكران وزيادته
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2016/10/28 - 12:05
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

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