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قناة "كواطرو" تبث برنامجا عن "الحراكة" الإسبان بالمغرب وتكشف عن عددهم

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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قناة "كواطرو" تبث برنامجا عن "الحراكة" الإسبان بالمغرب وتكشف عن عددهم

 

 

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

كشف تحقيق صحافي أجرته القناة الرابعة الإسبانية "كواطرو" عن معطيات مفاجئة بخصوص "الحراكة" الإسبان الذين اختاروا المغرب لطلب لقمة العيش بعدما أنهكتهم الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد وأثرت سلبا على قوت يومهم.

الروبورتاج الذي تم نشر "برومو" له وسيعرض مساء اليوم الإثنين، أكد أن عدد المهاجرين السريين الإسبان في المغرب يقدر بنحو 5 آلاف شخص، يشتغلون في "النوار" بدون عقود عمل أو تغطية صحية أو ضمانات من طرف مشغليهم المغاربة.

وأضاف التحقيق أن جل هؤلاء المغتربين قسرا يشتغلون في مجال البناء أو مراكز النداء المتواجدة بالمغرب، مقابل أجر شهري متوسط ولكنه يكفيهم للعيش بكرامة بالمغرب عكس ما كانوا عليه بإسبانيا.

 

 

 

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