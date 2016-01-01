بعد الصناعات الغذائية، الهولدينغ الملكي يخفف وزنه في قطاع التأمينات
أخبارنا المغربية
تواصل الشركة الوطنية للاستثمار تواصل تخليها عن شركاتها في عدد من القطاعات ، فبعد شركات الصناعات الغذائية، التي انطلق مسلسل الانسحاب منها في 2012، تعود المجموعة إلى الواجهة مع قرار التخلي عن حصة شركة "أونا للوساطة"، التي تمتلك أزيد من نصف أسهم "أكما التازي لحلو" الفاعل الثاني في مجال الوساطة والسمسرة في مجال التأمين وإعادة التأمين.
و أشارت صحيفة أخبار اليوم، أن تخلي الوطنية للاستثمار عن حصتها من "أكما التازيءلحلو"، السنة الجارية بالنظر إلى حجم الشركة وتعدد الراغبين في اقتناء حصتها، هو استمرار لمسلسل التخلي عن مساهمات الشركة الوطنية للاستثمار في شركات عاملة في قطاعات مختلفة.
ويأتي ذلك تنفيذا لخلاصات التوجيهات الصادر من المجلس الإداري لشهر شتنبر من سنة 2015، والتي تروم تحديث إدارة المشروعة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
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