صفقة بيع مصفاة لاسمير تتعقد قبيل نهاية أجل قبول العروض

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

يبدو أن مصطلح الأزمة لازال ملازما شركة لاسمير لتكرير البترول والتي أغلقت أبوابها بعدما وصلت إلى مرحلة الإفلاس ليفرض القضاء وصايته عليها، حيث كشفت مصادر مطلعة أن عملية البيع تعقدت بشكل كبير مؤخرا.

وحسب يومية الأحداث المغربية ، فإن السانديك المكلف بتصفية الشركة قرر تمديد آجال تلقي طلبات الشراء أسبوعا آخر بعدما اعتبر أن العروض التي توصل بها لحدود الساعة غير ملائمة للقيمة الحقيقية للشركة المتوقفة عن الإنتاج قرابة سنتين.

هذا وقد تم إعطاء الشركات المتنافسة فرصة تحيين عروضها والتقدم بأخرى جديدة مانحا إياها الفرصة إلى غاية صباح بعد غد الإثنين.