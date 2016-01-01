10 آلاف إطار تربوي يتوعدون بإنزال قوي بمراكش تزامنا مع الـ"كوب 22"

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تطورات خطيرة جدا ، أكد المجلس الوطني لـ " 10 آلاف إطار تربوي " من خلال برنامجه النضالي المسطر ، عطفا على اجتماعاته الأخيرة ليومي الاثنين والثلاثاء 17/18 أكتوبر الجاري، والتي تم خلالها تقييم الخطوات النضالية السابقة، و تدارس مستجدات وتطورات المرحلة الراهنة، أن الأطر يعتزمون تنظيم مسيرة وطنية بمدينة مراكش يوم 29 أكتوبر الجاري، تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ " كوب 22 " بمدينة النخيل ، يتخللها اعتصام بساحة جامع الفنا، يومي 30 و31 من نفس الشهر مع إمكانية تمديده ، سيسبق ذلك مسيرة وطنية لا تقل أهمية بها يوم الأحد المقبل .

إلى ذلك ، فقد جاء التفكير في نقل مسلسل الاحتجاجات إلى مدينة مراكش من اجل لفت انتباه الجميع لقضية " الأطر التربوية " لا سيما أن حدث " كوب 22 " سيعرف حضور شخصيات بارزة عالميا ، و تغطية إعلامية ضخمة ، خاصة بعد القمع المتواصل الذي تعرضوا له طوال مشوارهم النضالي .

هذا وسيتضمن البرنامج النضالي الحادي عشر للأطر أيضا، التعبئة في الأحياء الشعبية، والمدارس العمومية، والتواصل مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والهيئات النقابية والحقوقية ستسبق موعد المحطات النضالية المقررة.