عميد كلية العلوم بتطوان يفصل في جدل فضيحة الجنس مقابل النقط

أخبارنا المغربية : تطوان

تستمر تداعيات الفضيحة المدوية التي تفجرت داخل كلية العلوم بتطوان يوم أمس الجمعة ، والتي باتت تعرف باسم "الجنس مقابل النقط" ، حيث أكد عميد الكلية المذكورة، إنه سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يحددها القانون 00.01 في حق الأستاذ المتورط في "ابتزاز" طالبات جنسيا، و المتمثلة في فصله نهائيا من الوظيفة العمومية.

وأوضح عميد الكلية في بلاغ لمنظمة التجديد الطلابي (الفرع المحلي)، أنه وجه استفسارا كتابيا للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح، و إخبارا كتابيا لرئيس الجامعة من أجل وضعه في الصورة.

كما أنه تقرر انعقاد اللجنة العلمية وهي بمثابة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، و يخول لهذه اللجنة اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار.

و اعتبر العميد في ذات البلاغ ، أن هناك إجماع من قبل كل مكونات الكلية أساتذة و طلبة وإدارة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف، مبرزا أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي، والثالثة تسريب أسرار المداولات.