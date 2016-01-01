عميد كلية العلوم بتطوان يفصل في جدل فضيحة الجنس مقابل النقط
أخبارنا المغربية : تطوان
تستمر تداعيات الفضيحة المدوية التي تفجرت داخل كلية العلوم بتطوان يوم أمس الجمعة ، والتي باتت تعرف باسم "الجنس مقابل النقط" ، حيث أكد عميد الكلية المذكورة، إنه سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يحددها القانون 00.01 في حق الأستاذ المتورط في "ابتزاز" طالبات جنسيا، و المتمثلة في فصله نهائيا من الوظيفة العمومية.
وأوضح عميد الكلية في بلاغ لمنظمة التجديد الطلابي (الفرع المحلي)، أنه وجه استفسارا كتابيا للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح، و إخبارا كتابيا لرئيس الجامعة من أجل وضعه في الصورة.
كما أنه تقرر انعقاد اللجنة العلمية وهي بمثابة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، و يخول لهذه اللجنة اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار.
و اعتبر العميد في ذات البلاغ ، أن هناك إجماع من قبل كل مكونات الكلية أساتذة و طلبة وإدارة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف، مبرزا أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي، والثالثة تسريب أسرار المداولات.
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