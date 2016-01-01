هام للطلبة...القليل من الوثائق والمزيد من الشفافية للحصول على المنحة الجامعية

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن مخططها الجديد الذي يروم إصلاح طريقة تدبير ملف المنح الجامعية والذي يثير الكثير من الاحتجاجات كل سنة.

وجاء على لسان خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى الوزارة المذكورة أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم جديد خاص بالمنح الجامعية، وذلك خلال جوابه في جلسة الأسئلة الشفوية أمس بالبرلمان.

وأضاف الصمدي أن الهدف من هذا التعديل هو تبسيط المساطر الإدارية التي تتطلب وثائق كثيرة وكذا تكريس الشفافية مؤكدا أن عدد الممنوحين سيعرف ارتفاعا ابتداء من الموسم القادم بعد توقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة والجهات.