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الحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الحبوب الكاملة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت دراسة طبية إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الحبوب الكاملة قد يساعد على خفض بصورة كبيرة من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن والبدانة، وبين ممن تخطوا الخمسين عاما.

وتشير نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية إلى أن الحبوب الكاملة يمكن أن تصبح منظما رئيسيا لضغط الدم، ويمكن أن توفر استراتيجية غذائية فعالة للحد من وفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية ذات الصلة.

وقال مدير مركز أبحاث بالحركة الاستقلابية جون كيروان “أمراض القلب والسكتات الدماغية هى السبب الرئيسي للوفاة . وأوضح هذا البحث أن تناول الحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب”، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وفي هذه الدراسة، جاءت مجموعة من 33 من البالغين يعانون من زيادة الوزن والبدانة والنظام الغذائي من الحبوب الكاملة أو اتباع نظام غذائي الحبوب المكررة لفترتين لمدة 8 أسابيع.

وأشارت المتابعة إلى حدوث تحسن ملموس في معدلات الإصابة في فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، وفضلا عن تحسن قراءات ضغط الدم الانبساطي.

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