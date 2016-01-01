4 عادات ضارة تسبب آلام الظهر.. وسبل تجنبها

تعتبر آلام الظهر من الأمور الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص وخاصة أولئك الذين يزاولون أعمالاً مجهدة، أو يجلسون لفترات طويلة في أماكن عملهم. ويتدرج مدى الألم الذي يشعر به الإنسان باختلاف الأسباب التي تؤدي إلى آلام الظهر لديه.



ويمكن تفادي آلام الظهر أو معالجتها ببساطة، ولكن أولًا يجب أن نعرف أسباب آلام الظهر وكيفية الوقاية من الإصابة بها، لذا فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 4 عادات ضارة تسبب الآلام في الظهر، وسبل تجنبها على النحو التالي:



1- الجلوس أو الوقوف في وضعيات معينة لوقت طويل



إن أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بآلام الظهر يكمن في الوضعيات الخاطئة التي يتخذها المرء والاستمرار في تلك الوضعيات لوقت طويل، الأمر الذي يؤذي العمود الفقري أو يسبب تشنجات في العضلات.



ولتجنب حدوث هذا الأمر، يجب على المرء تصحيح وضعيته على الدوام والمثابرة على هذه الوضعية دائماً. حاول أن تبقي ظهرك مستقيماً وأن تضع وسائد داعمة له عند جلوسك لوقت طويل.



2- عدم النوم بشكل كاف



إن النوم لعدد ساعات كافية ضروري للظهر حتى يبقى مستقيما وبوضعية طبيعية، فسبع ساعات على الأقل من النوم ضرورية لتجنب آلام الظهر. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحاول المرء أن ينام على سرير معتدل الصلابة وأن يتجنب النوم على الفراش الطري أو الصلب.



3- اتباع نظام غذائي غير مستقر



تحتاج عظام الظهر كغيرها من الأعضاء لعناصر غذائية معينة تعمل على تقويتها، فالكالسيوم والبروتينات من أهم العناصر التي تحتاجها العظام. لذا حاول أن تتناول كميات كافية من الأغذية التي تحتوي على هذه العناصر.



4- عدم ممارسة التمارين الرياضية



يتسبب الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية باكتساب وزن إضافي مما يؤدي إلى الضغط على العمود الفقري، لذا على المرء ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على مرونة العضلات والمفاصل وتجنب اكتساب الوزن.