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مشروب طبيعى يحسن من وظائف الكبد ويخلصه من السموم

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مشروب طبيعى يحسن من وظائف الكبد ويخلصه من السموم

الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، ويسمى بمركز السموم لأنه يمتص جميع السموم بالجسم وينقى الدم، وأى إصابة به تؤثر على صحة الجسم بشكل سلبى، لذا يجب الحفاظ عليه.

 

ويقدم الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، مشروبا طبيعيا يحتوى على مركبات طبية تحسن من وظائف الكبد وتنظفه من السموم ليعمل بأعلى كفاءة.

 

المكونات:-

ثمرة جزر مسلوق

ثمرة بنجر مسلوق

ربع كوب ماء

 

الطريقة:-

نحضر الجزر والبنجر ونقطعهم ونضعهم في الخلاط الكهربائى، ثم نضيف له الماء، ونضرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس، ثم يتم تناول العصير بعدها، وذلك على الريق، حيث يجب تناول كوب يوميا من العصير حفاظا على صحة الكبد، حيث يحتوى كل من الجزر والبنجر على كميات كبيرة جدا من البيتا كاروتين والفلافونويدات وهى مركبات تحافظ على صحة الكبد وتحسن وظائفه وتنظفه من السموم.

 
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