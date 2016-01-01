4 أنواع من الفواكه تحمي من الخلايا السرطانية

الإصابة بمرض السرطان، أصبح من أكثر الأشباح التي تطارد الكثيرين، خاصة ممن ظهر هذا المرض في عائلاتهم، إلى جانب أن هناك مسببات شهيرة لهذا المرض، كالسجائر والكحول.

وتشير دكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية إلى الدراسات أثبتت أن نحو 35٪ من جميع أنواع السرطان ترتبط بالعوامل الغذائية، وهذا يعني أن ما نتناوله من أطعمة، يمكنه أن يحمينا من الأورام السرطانية، أو يغذيها.

وتستعرض تيفني في السطور التالية، أفضل أنواع الفواكه التي تحمي الجسم من إمكانية تكون الأورام السرطانية.

المانجو

أكدت دراسة طبية أن تناول المانجو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وركزت هذه الدراسة على المكونات النشطة الحيوية الموجودة بالمانجو، والتي تسمى "العفص"، والتي يمكن أن تمنع وتوقف تطور السرطان.

والمانجو يحتوي على حمض "التانيك"؛ وهو نوع من "البوليفينول"، والتي بدورها لديها القدرة على تعطيل دورة انقسام الخلية السرطانية.

التوت

من أكثر الفواكه المضادة للأكسدة في العالم، كذلك الكريز والفراولة والتوت، كلها تحتوي على فيتامين C، وفيتامين A، وحمض الجاليك وهو عامل مضاد للفطريات فعال، يزيد من قوة جهاز المناعة.

كذلك التوت غني بمضادات الأكسدة "بروانثوسيانيدين"، والتي يمكن أن تحارب الجذور الحرة.

الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون على نسبة كبيرة من فيتامين C.

وهذا الفيتامين جيد لمنع تشكيل عنصر "النيتروزامين" الذي يمكن أن يتكون بعد تناول اللحوم المصنعة.

وعلاوة على ذلك، فيتامين "C" جيد للمرضى الذين يعانون من سرطان المعدة، وسرطان الحنجرة وسرطان الثدي وسرطان الرئة.

التفاح الأحمر

أظهرت الأبحاث أن الفواكه الحمراء مثل التفاح الأحمر، والخضراوات الحمراء تحمي من سرطان الثدي، لأنها تحتوي على الفيتامينات التي يمكن أن تمنع بشكل فعال إنتاج البروتينات التي تعزز السرطان، وتقمع استجابة الأورام للهرمونات الأنثوية، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.