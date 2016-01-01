بالفيديو: مغامران يتحديان الموت عبر تسلق برج بث شاهق الارتفاع

واجه مغامران عاصفة من الاحتجاجات بعد أن ظهرا في تسجيل مصور وهما يتسلقان إلى قمة برج بث تلفزيوني يبلغ ارتفاعه 235 متراً بحسب صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة الدايلي بوست بعد نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني، المغامران وهما يتسلقان برج بث مويل بارج بالقرب من مدينة فلينتشاير البريطانية والذي يخدّم منطقة واسعة من شمالي شرق مقاطعة ويلز.



وينتهي الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقتين، بالمغامرين اللذين كانا يغطيان وجهيهما بوشاحين وهما يلتقطان صور سيلفي في أعلى البرج.



وواجه المغامران موجة احتجاجات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حذر الكثير من متابعي الفيديو من مغبة القيام بمثل هذه التصرفات التي وصفوها بأنها غير قانونية وخطرة.



وقال ناطق باسم شركة البث التلفزيوني بأن الشركة ستقدم بلاغاً ضد المغامرين للشرطة، وأنها ستلاحقهما قضائياً.



وأضاف الناطق قائلاً: "لا نقبل بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تنطوي على خطر كبير على حياة المغامرين، فضلاً عن إمكانية إلحاق الضرر ببرج البث الذي يخدم مناطق واسعة".