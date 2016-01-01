بالفيديو والصور: طفل حديث الولادة بملامح ثمانيني

أثارت ولادة طفل في مدينة ماغورا ببنجلاديش بملامح "عجوز" في الثمانين من عمره حالة من الدهشة والخوف وسط الأهالي، حيث ولد طفل بوجه منكمش ملئ بالتجاعيد وشعر كثيف في رأسه وظهره وعيون جوفاء.



وأبدى السكان قلقهم حيال تزايد أعداد المصابين بمرض الشُياخ أو متلازمة "بروجيرا جيلفورد هوتشنسون"، حيث يصاب الطفل بشيخوخة في سن مبكرة جداً، وهذه الحالة تحدث مرة كل 4 ملايين مرة، وغالباً ما تمنع الأطفال المصابة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بسبب النمو بسرعة كبيرة جداً بين 6 إلى 7 مرات عن الطبيعي، ونادراً ما يعيشون حتى سن الـ 13.



وقال والد الطفل بيسوايت باترو "نشكر الله على كل حال، فنحن نرضى بقضاء الله وقدره، وبالنهاية نحن سعداء لأننا رزقنا بطفل ولد داخل المنزل"، مضيفاً "لقد أصبحنا أربعة أفراد، فالله رزقنا بطفلة من قبل"، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.



وتأمل أسرة الطفل بأن يمده الله بصحة وعافية وينمو ويكبر بشكل صحي، على الرغم من أن أغلب الأطفال المصابة بهذه المتلازمة تتوفى بعمر 13 عاماً.



تجدر الإشارة إلى أن مرض بروجيرا أو الشياخ ليس اضطراباً وراثياً ونادراً ما تُورث، بل هو حالة جينية تحدث عبر تحوّل في الجينات، باعتبار أن من يعاني منها عادة لا يعيش لفترة تمكنه من الإنجاب لاحقاً.



