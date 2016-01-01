بريطانية تستعيد وعيها قبل ثوان من إنهاء الأطباء لحياتها

في معجزة حقيقية استعادت شابة بريطانية وعيها في اللحظات الأخيرة قبل أن يفصل الأطباء أجهزة الإنعاش عنها بعد أن يئسوا من شفائها بحسب ما قالت صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



بعد أن يئس الأطباء من شفاء سام هيمينغ (22 عاماً) التي كانت دخلت في غيبوبة إثر حادث مفجع، قرروا فصل أجهزة الإنعاش عنها في حضور أفراد من عائلتها الذين جاؤوا لإلقاء النظرة الأخيرة عليها في وحدة العناية المركزة.



وأثناء تجمع أفراد العائلة والأطباء في الغرفة استعداداً لفصل أجهزة الإنعاش عن سام وإنهاء حياتها، فوجئ الجميع بحركة في أحد أصابع قدم سام اليمنى.



وهرع الأطباء لمساعدة سام على استعادة وعيها حيث فتحوا لها فتحة في القصبة الهوائية الأمر الذي مكنها من التنفس بشكل طبيعي.



وقالت والدة سام التي التقطت صورة إلى جانب ابنتها قبل أن تستعيد وعيها: " كان الأمر معجزة حقيقية. لم نتوقع أبداً أن تعود للحياة بهذه السهولة"



وعلقت سام على ما حدث قائلة "عندما أنظر إلى صوري وأنا في حالة الغيبوبة أشعر بالغرابة. لقد أنقذ اصبع قدمي حياتي. إنها معجزة حقيقية".



من الجدير بالذكر بأن سام كانت برفقة صديقها عندما انقلبت السيارة بهما على طريق كريدينهيل، هيرفورد واصطدمت بحاجز معدني حيث أصيبت بجروح خطيرة وتم نقلها جواً إلى مستشفى كوفنتري الجامعي.