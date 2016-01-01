بالفيديو.. مليون مشاهدة لملاك يظهر في سماء ولاية أمريكية

رصد رجل يعيش بولاية كارولاينا الجنوبية سحابة على شكل ملاك وادعى أنها ظاهرة غريبة لكنها هبة من الله.

بحسب موقع ميرور، كان Cory Hearon في طريقه لأخذ زوجته من العمل عندما رأى سحابة غريبة في السماء، وقام بتوثيق المشهد على هاتفه، حيث ظهرت سحابة تبدو تماما مثل الملاك ولها أجنحة ووجه.

حقق الفيديو أكثر من 7 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد تحميله على موقع فيس بوك، وعلق مئات المستخدمين أن السحابة هبة من الله وشكروا كوري على مشاركة اللقطات معهم.