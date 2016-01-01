بالفيديو.. رجل يلقن امرأة علقة ساخنة طلبت منه التوقف عن التدخين

رصدت كاميرا المراقبة داخل مصعد في مبنى بمدينة لانغ فانغ الصينية رجلا يضرب سيدة بشراسة دون توقف لمدة 30 ثانية بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين.

نشرت قناة "CCTV" اللقطات على موقع يوتيوب، وذكرت أن الفيديو أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن السيدة تعرضت للاعتداء أمام أطفالها، وأدانوا سلوك الرجل الوحشي، وأكدوا على ضرورة الامتناع عن التدخين في الأماكن العامة والأماكن المغلقة مثل المصاعد.

وأضافت أن الرجل هرب من مكان الحادث، وناشدت الشرطة المحلية المواطنين لمساعدتها في العثور على المشتبه به.