بالفيديو: سويسري يطارد سيارته بعدما سارت لوحدها
في مشهد يحبس الأنفاس، رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الطرقات السريعة النشطة بالحركة المرورية، لحظة قيام سائق بتعريض حياته للخطر حيث طارد سيارته بعدما سارت لوحدها فجأة.
ويظهر التسجيل المصور الذي نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني الرجل وهو يطارد سيارته بعدما توقف قليلاً على جانب الطريق وفوجئ بها تسير لوحدها.
وعرض الرجل حياته للخطر وخاصة عندما اقتربت منه شاحنتان كبيرتان وثلاث سيارات أخرى. ولحسن الحظ تمكنت السيارات من التوقف قبل أن تقع الكارثة. ولم تتوقف سيارة الرجل حتى اصطدمت بلوحة إعلانية كبيرة.
من الجدير بالذكر بأن الحادث وقع في مدينة نيوشتيل السويسرية وتم تصويره بكاميرا مراقبة قبل أن ينشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.
شاشة أخبارنا
الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"
أخبارنا المغربية : حنان سلامة أكدت كاتبة الرأي والناشطة الفايسبوكية مايسة سلامة الناجي أنها مثلت اليوم أمام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن الرباط بعدما أقدمت ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟