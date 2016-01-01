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بالفيديو: سويسري يطارد سيارته بعدما سارت لوحدها

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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بالفيديو: سويسري يطارد سيارته بعدما سارت لوحدها

في مشهد يحبس الأنفاس، رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد الطرقات السريعة النشطة بالحركة المرورية، لحظة قيام سائق بتعريض حياته للخطر حيث طارد سيارته بعدما سارت لوحدها فجأة.

ويظهر التسجيل المصور الذي نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني الرجل وهو يطارد سيارته بعدما توقف قليلاً على جانب الطريق وفوجئ بها تسير لوحدها.

وعرض الرجل حياته للخطر وخاصة عندما اقتربت منه شاحنتان كبيرتان وثلاث سيارات أخرى. ولحسن الحظ تمكنت السيارات من التوقف قبل أن تقع الكارثة. ولم تتوقف سيارة الرجل حتى اصطدمت بلوحة إعلانية كبيرة.

من الجدير بالذكر بأن الحادث وقع في مدينة نيوشتيل السويسرية وتم تصويره بكاميرا مراقبة قبل أن ينشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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