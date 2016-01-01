بالفيديو..لص يقتل سيدة بدفعها أمام قطار لسرقة سلسلة
لقيت امرأة شابة حتفها أمام قطار بعد أن دفعها لص على المسارات لسرقة سلسلة ذهبية.
بحسب موقع ميرور، كانت سابنا شوكلا تنتظر على رصيف مزدحم القطار عندما دفعها لص مراهق لسرقة سلسلة برقبتها، وظهرت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما على وشك الصعود على متن عربة السيدات للقطار قبل وقوع الحادث في محطة كورلا الأكثر ازدحاما في مومباي.
وبعد لحظات، شن اللص هجومه على الفتاة، ما أدى إلى سقوطها أمام الركاب، ودهسها تحت عجلات القطار.
وقالت الشرطة: "إن اللص حاول انتزاع السلسلة من الضحية؛ لأنه يحتاج للمال للعودة إلى قريته في ولاية أوريسا بعد أن بقي في مومباي دون عمل لمدة شهر".
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