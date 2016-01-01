بالفيديو .. لحظة إنقاذ شرطي لامرأة محاصرة في سيارة تحترق
بواسطة 33 دقيقة مضت
أنقذ الشرطي "تيم شيفرينج" امرأة تدعى "كيمبرلى نوفاج بعدما علقت داخل سيارتها المحترقة بواشنطن.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول الشرطى تحطيم باب السيارة الذي رفض أن يفتح ثم توجه إلى النافذة وهشمها بالقوة ليساعد سائقة السيارة على الخروج منها.
كان الشرطي أول من وصل لمكان الحادث بعد اتصال السيدة بالنجدة طلبا للمساعدة لمحاصرتها بسيارتها التي توقفت فجأة وأغلقت من جميع الجهات ثم بدأ الدخان يتصاعد من السيارة.
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