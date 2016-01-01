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بالفيديو.. رجل إطفاء ينقذ حياة طالبة أقدمت على الانتحار من شرفة بركلها

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 17 دقيقة مضت
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بالفيديو.. رجل إطفاء ينقذ حياة طالبة أقدمت على الانتحار من شرفة بركلها

نشر موقع مترو لقطات لعملية إنقاذ فتاة أقدمت على الانتحار بالقفز من شرفة مبنى شاهق الارتفاع.

 

ظهرت الفتاة في مقطع فيديو ترتدي الزي المدرسي وتجلس على سور شرفة في محاولة لإنهاء حياتها، فيما ظهر رجل إطفاء يهبط بحذر من شرفة فوق الفتاة ليتمكن من إنقاذها.

 

بمجرد أن اقترب رجل الإطفاء، تشبث في السور وهبط فجأة ولم يتردد في ركلها ودفعها إلى الخلف داخل الشقة.

 

لم يتضح مكان تصوير الفيديو، لكن تم تحميله عبر موقع يوتيوب مع تعليق باللغة الكورية، حيث شاهده نحو 347 ألف شخص.

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