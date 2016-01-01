بالفيديو: : مغامر مقيد بالأصفاد يضع نفسه داخل غسّالة وهي تدور

هل فكرت يوماً ماذا يمكن أن يحدث لك، لو علقت داخل آلة غسيل ضخمة وهي تدور؟ هذا المغامر أراد اختبار ذلك بنفسه، ووضع نفسه داخل آلة لغسيل الملابس خلال دورانها، لإثبات قدرته على تحرير نفسه من القيود والخروج على قيد الحياة.



ويحمل ريك مايسل لقب "رجل الغسالة"، وهو مغامر متخصص في تنفيذ الحيل الخطيرة، وهو الوحيد في العالم الذي يملك القدرة على تحرير يديه وقدميه من الأصفاد وهو داخل الغسالة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وجرى تنفيذ هذه الحيلة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بمدينة لاس فيغاس، إلا أنها حظيت باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. وارتدى مايسك ملابس سباحة ونظارة واقية، كما استعان بخزان أوكسجين ليتمكن من التنفس داخل الغسالة، ولجعل الأمور أكثر صعوبة، قام بتقييد يديه بالأصفاد.



وبعد أن دخل مايسك إلى الغسالة، قام مساعده بتشغيلها، وراح يدور في الداخل تماماً كما يحدث مع قطع الملابس، وقد غطته المياه ومسحوق الغسيل. واستمرت هذه المغامرة لأقل من دقيقة، قبل أن يسارع المساعد إلى فتح باب الغسالة من جديد، ليخرج مايسك منها وقد فك قيوده.