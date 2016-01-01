بالفيديو والصور.. شاب يقلي البيض بحرارة الجو في دبي
استغل شاب ارتفاع درجة الحرارة بمدينة دبي لتسوية البيض عن طريق وضعه في مقللاة بالشمس.
حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضع الشاب المقلاة في الشمس لمدة 10 دقائق ثم سكب بها بعض الزيت وأضاف البيض لتبدأ في التسوية على الفور وفى غضون أقل من دقيقة كان البيض مستعدا ليتم تناوله.
يذكر أن درجة الحرارة بدبي وصلت في الأيام الأخيرة إلى 50 درجة مئوية.
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