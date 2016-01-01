الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو والصور.. شاب يقلي البيض بحرارة الجو في دبي

بالفيديو والصور.. شاب يقلي البيض بحرارة الجو في دبي

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 32 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو والصور.. شاب يقلي البيض بحرارة الجو في دبي

استغل شاب ارتفاع درجة الحرارة بمدينة دبي لتسوية البيض عن طريق وضعه في مقللاة بالشمس.

 

حسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وضع الشاب المقلاة في الشمس لمدة 10 دقائق ثم سكب بها بعض الزيت وأضاف البيض لتبدأ في التسوية على الفور وفى غضون أقل من دقيقة كان البيض مستعدا ليتم تناوله.

 

يذكر أن درجة الحرارة بدبي وصلت في الأيام الأخيرة إلى 50 درجة مئوية.

مجموع المشاهدات: 126 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات