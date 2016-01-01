شاهد.. رجل حاول التحديق في امرأة فنال درسا لن ينساه
أثار رجل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اصطدم في عمود عند محاولة التحديق في امرأة.
ذكر موقع مترو أن الرجل كان يسير على قدميه في مدينة جلاسكو عندما أعجب بامرأة، وظل ينظر إليها لفترة طويلة حتى نال عقابه.
وظهرت امرأة تعبر الطريق قبل أن يخرج الرجل من متجر، حيث لفتت انتباهه، واستمر في تحديقه حتى اصطدم بعمود وسقط على الأرض.
لم ينته الأمر عند ذلك فحسب، بل انفجرت حقيبة تسوقه على الرصيف، ويمكن رؤية الرجل يقف على قدميه، ويمسك رأسه قبل أن يعود إلى المتجر لشراء الطلبات مرة أخرى.
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