بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح

أخبارنا المغربية : تطوان

اندلع بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء ، حريق مهول بأحد متاجر بيع الأحذية بشارع الجزائر قرب باب النوادر وسط مدينة تطوان ، حيث انتقل رجال المطافئ إلى مكان الحادث من أجل السيطرة على الحريق.

و تشير مصادر محلية بأن الحريق الذي وقع في مكان يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب تكاثر الفراشة و الباعة الجائلين ، لم يخلف خسائر بشرية.

و لحد هذه الاثناء تتضارب الاخبار حول الاسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.



