بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح
أخبارنا المغربية : تطوان
اندلع بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء ، حريق مهول بأحد متاجر بيع الأحذية بشارع الجزائر قرب باب النوادر وسط مدينة تطوان ، حيث انتقل رجال المطافئ إلى مكان الحادث من أجل السيطرة على الحريق.
و تشير مصادر محلية بأن الحريق الذي وقع في مكان يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب تكاثر الفراشة و الباعة الجائلين ، لم يخلف خسائر بشرية.
و لحد هذه الاثناء تتضارب الاخبار حول الاسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.
شاشة أخبارنا
بعد أن وصفه بالبيدق الصهيوني التيجبني يرد : "أوقفوا هذا المجرم، أوقفوا أبو الجحيم
نورالدين ثلاج بعد أن وصفه الشيخ السلفي أبو النعيم بالبيدق الصهيوني صاحب القلب اليهودي الذي يريد فرض الصهيونية على المغاربة، خرج الإعلامي والصحافي مقدم برنامج "ضيف ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟