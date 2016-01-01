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بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح بالصور و الفيديو .. حريق مهول وسط مدينة تطوان و لا خسائر في الارواح

أخبارنا المغربية : تطوان

اندلع بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء ، حريق مهول بأحد متاجر بيع الأحذية  بشارع الجزائر قرب باب النوادر وسط مدينة تطوان ،  حيث انتقل رجال المطافئ إلى مكان الحادث من أجل السيطرة على الحريق.

و تشير مصادر محلية بأن الحريق الذي وقع في مكان يشهد اكتظاظا كبيرا بسبب تكاثر الفراشة و الباعة الجائلين ،  لم يخلف خسائر بشرية.

و لحد هذه الاثناء تتضارب الاخبار حول الاسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.


 

 

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