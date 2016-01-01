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أعضاء حزب العهد بالحسيمة ينقلبون على رئيسهم الوزاني المترشح باسم البيجيدي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أعضاء حزب العهد بالحسيمة ينقلبون على رئيسهم الوزاني المترشح باسم البيجيدي

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

تلقى الأمين العام لحزب العهد نجيب الوزاني المترشح كوكيل للائحة العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة ضربة قوية بعد إعلان بعد إعلان فريق حزب العهد بالمجلس البلدي للحسيمة عن عدم اعترافهم بهذا التحالف وبكونهم غير معنيين به.

المستشارون الغاضبون أكدوا في بلاغ رسمي صادر عنهم عن رفضهم لهذا التحالف الذي لا يعني بحسبهم سوى نجيب الوزاني.

وشدد أعضاء حزب العهد بالحسيمة أنهم لن يساندوا مبدئيا لائحة البيجيدي بالإقليم التي يتزعمها الوزاني.

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