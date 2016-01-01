بعد أن اتهمه ب"إخفاء"زوجته، العماري يرد بقوة على "الحداثي" بنكيران
أخبارنا المغربية: سناء الوردي
سارع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى الرد على التصريحات "البنكيرانية" والتي اتهمه فيها بكونه يدعي الحداثة فقط مستدلا بكونه يظهر زوجته بينما زوجة العماري لا يعرفها أحد.
العماري قال في تصريح إعلامي أن زوجته "ليست تابعة لي وهي مستقلة بذاتها و لا أحركها كما أريد " .
وأضاف العماري "فتيحة ظريف مراتي ماشي ثريا، راها نائبة رئيس منظمة العفو الدولية بالمغرب وهي تحضر وتشارك وتنشط وليست تابعة لي”.
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