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أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم

أخبارنا المغربية - متابعة 

بعد تفجير نزاع بين شركة UPS للإرساليات والشركة المغربية فتح الخلود، المملوكة لعائلة وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، بعد قرار المجموعة الأمريكية إنهاء شراكاتها مع فرعها المغربي خلال شهر يونيو من السنة الماضية، صدر نهاية شهر شتنبر الأخير، قرار من قاضي التحكيم بأداء تعويضا قدره 11 مليون درهم عن الخسائر التي تكبدتها شركة فتح خلود خلال الفترة بين شهري يونيو 2015 ومارس 2016.

واعتبر قاضي التحكيم بالعاصمة لندن، والذي لجأ إليه مالكو الشركة المغربية التي ترتبط بعقد شراكة مع UPS منذ 18 سنة، أن قرار فسخ العقد غير قانوني، نما يمنح شركة فتح الخلود الحق في تعويض المحكوم به ، وفق ما أوردت يومية "أخبار اليوم " في عدد نهاية الاسبوع.

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