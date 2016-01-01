تطوان .. اعتقال عضو نشيط بـ"البيجيدي" و تهم خطيرة تلاحقه

أخبارنا المغربية : الرباط

اعتقل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس، عضوا نشيطا ضمن المكتب المحلي لحزب "العدالة والتنمية" بمدينة تطوان.

و أفاد موقع "كود" الذي أورد الخبر، أن عضو "البجيدي" المذكور يواجه تهم "تكوين عصابة إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدة لمن يرتكب فعلا إرهابيا، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي وفي إطار منظم بتنظيم إرهابي".

و حسب نفس المصدر فقد تم نقل الموقوف الى مركز الإصلاح والتهذيب بسلا.