توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين: أمطار قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن يبقى الطقس باردا بكل من شمال وداخل وشرق البلاد، مع تكون جليد بالمرتفعات والهضاب.



كما يتوقع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية محليا، وأحيانا بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب، والشاوية ودكالة والريف والسايس وهضاب الفوسفاط، ووالماس والمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق الهضاب العليا الشرقية وفوق مرتفعات الأطلس المتوسط، وستظل الأجواء،عدا ذلك، قليلة السحب الى صافية بباقي جهات المملكة.



وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون جنوبية غربية عموما بباقي الأرجاء الأخرى.



وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 7 و ناقص درجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص درجة واحدة و 05 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية والسايس وسهول تادلة، والرحامنة وتانسيفت والحوز، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 06 و 11 درجة بداخل مناطق كل من دكالة وعبدة والشياضمة، اضافة الى الجنوب الشرقي واللوكوس والغرب، والسواحل الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و14 درجة غرب الأقاليم الصحراوية. أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 00 و 06 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و 12 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة وتانسيفت والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و17 درجة بالساحل المتوسطي، وسهول المحيط الأطلسي والغرب والشاوية، والرحامنة ومنطقة سوس، وستكون ما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.



وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وبين طنجة والقنيطرة، وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.