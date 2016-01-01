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كميات التساقطات الثلجية المسجلة في مختلف مناطق المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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كميات التساقطات الثلجية المسجلة في مختلف مناطق المغرب كميات التساقطات الثلجية المسجلة في مختلف مناطق المغرب

 في ما يلي كميات التساقطات الثلجية المسجلة في مختلف أقاليم المملكة، من الساعة السادسة من مساء أمس السبت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأحد، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

إقليم جرسيف: 

- ارشيدة (قيادة لمريجة) : 6 سنتمتر في القمة 

- بويبلان (قيادة بركين) : 35 سنتمتر في القمة و 10 في السفح

- بوناصر (قيادة بركين) : 35 سنتمتر في القمة و 10 سنتمتر في السفح

إقليم الخميسات :

- والماس : 6 سنتمتر في القمة

إقليم جرادة :

تويسيت : 30 سنتمتر في القمة

إقليم ورزازات : 

- فج تيشكا (إغرم نوكدال): 10 سنتمتر في القمة

- أمزري: 30 سنتمتر في القمة و20 سنتمتر في السفح

إقليم إفران :

- مشليفن : 48 سنتمتر في القمة و 38 سنتمتر في السفح

- هبري: 53 سنتمتر في القمة و 43 سنتمتر في السفح

- بكريت: 100 سنتمتر في القمة (جبل حيان) و65 سنتمتر في السفح (قشلة)

- تيمحضيت : 10 سنتمتر في القمة

- إفران : 26 سنتمتر في القمة

- أزرو : 12 سنتمتر في القمة

- تزغيت: 14 سنتمتر في القمة

- ضاية عوا: 15 سنتمتر في القمة

- اركلاون: 8 سنتمتر في القمة

- عين اللوح: 4 سنتمتر في القمة

إقليم أزيلال : 

- جبل عايوي : 10 سنتمتر في القمة و 5 سنتمتر في السفح

- جبل أزوركي : 10 سنتمتر في القمة و 3 سنتمتر في السفح

- جبل رات: 10 سنتمتر في القمة و 5 سنتمتر في السفح

- جبل تامدة : 5 سنتمتر في القمة

- جبل أغبار: 3 سنتمتر في القمة

- جبل موريق : 120 سنتمتر في القمة .

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